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Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 23 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 43 puanla 3. sırada yer aldı.

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