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Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:34
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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