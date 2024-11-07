Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.