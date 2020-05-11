Beşiktaş Basel'den Kevın Bua için avantaj sağladı!

11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:50

Beşiktaş Kevin Bua transferinde atağa kalktı... Yunan kaynaklar okuyucularına aktardığı haberde, Olimpiakos'un transferde geri çekildiğini ve Beşiktaş'ın 'daha da cesaretlendiğini' duyurdu.

Fosonline.gr adlı internet sitesininden konu ile ilgili bildirdiği haber şu şekilde;

"Beşiktaş, Bua için 'cesaretlendi' çünkü Olimpiakos onu bekletti.

Son günlerde Yunanistan'da Olimpiakos'un Bua transferinde gaza bastığı yazılırken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalındı. Kırmızı beyazlıların transferde geri çekildiği ve bu durumun Beşiktaş'ı bir adım öne taşıdığı aktarıldı.

İsviçreli kanat oyuncusu, kendisine gelecek teklifleri bekliyor ve sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına kavuşacağını umuyor. Evet, Bua'nın 30 Haziran'da Basel ile sözleşmesi sona eriyor ve FIFA kuralları gereğince son 6 ay istediği kulüple transfer görüşmesi yapma hakkına sahip.

Türklerin gündeminde Bua var. İsviçreli kanat oyuncusu için Olimpiakos tercihi daha yüksek gibi görünüyordu. Ancak şimdi, Olimpiakos'un Bua transferini 'dondurma' isteğinden dolayı, Kara Kartal, ibrenin kendilerine döndüğüne inanıyor. Öte yandan Beşiktaş, Bua için son teklifini hazırlıyor."

(Fotomaç)