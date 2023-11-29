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Spor

Beşiktaş Başkan Adayları listelerini teslim etti

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını koyan Hasan Arat ve Serdal Adalı, yönetim kurulu kesin listelerini divan kurulu başkanlığına iletti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkan Adayları listelerini teslim etti
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Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Hasan Arat ve Serdal Adalı, yönetim kurulu kesin listelerini divan kurulu başkanlığına teslim etti.

Kulüp binasına ilk gelen Serdal Adalı, listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Adalı, listelerin teslimi esnasında kısa bir açıklama yaparak "Umarım Beşiktaş'ın şanına yakışır bir seçim geçiririz. Hasan Bey'e de başarılar diliyorum." dedi.

Adalı'nın ardından divan kurulu başkanlığına yöneticileriyle birlikte gelen Hasan Arat da listesini Hinginar'a verdi.

Arat da yaptığı açıklamada, "Olağanüstü genel kurulun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Serdal Adalı arkadaşıma da başarılar diliyorum. Camiamız için her şey hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İki başkan adayının yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

SERDAL ADALI

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan

HASAN ARAT

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan

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