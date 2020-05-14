14 Mayıs 2020 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:56

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları azalırken spor camiasından üzücü haber geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüs hastası oldu. Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını Beşiktaş Jimnastik Klübü açıkladı. Bu haber sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüs mü oldu? Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.