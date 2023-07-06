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Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Angel Delgado'yu açıkladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Angel Delgado'yu açıkladı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Angel Delgado'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Pınar Karşıyaka'da oynayan Delgado'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Dominikli basketbolcu, 38 lig maçında 13,7 sayı, 12 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Delgado, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada ise 10,9 sayı, 7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

  • Angel Delgado
  • Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı
  • dominikli pivot

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