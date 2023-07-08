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Spor

Beşiktaş Basketbol Takımı, Leyton Hammonds'ı açıkladı

Beşiktaş Basketbol Takımı, Amerikalı yıldız oyuncu Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Beşiktaş Basketbol Takımı, Leyton Hammonds'ı açıkladı
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Gelecek sezon play-off yarışına girmek isteyen Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Leyton Hammonds'ı transfer etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı." denildi.

Geçen sezon Gaziantep Basketbol forması giyen Hammonds, ligde çıktığı 21 maçta 11,2 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li oyuncu FIBA Avrupa Kupası maçlarında ise 12,4 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,3 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

  • Beşiktaş Basketbol Takımı
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