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Spor

Beşiktaş bastırıyor: Breel Embolo için yeni teklif yolda

Ciro Immobile'yi listeden çıkaran Beşiktaş, hücum hattına iki takviye yapmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, Monaco'nun yıldız ismi Breel Embolo'yu ikinci santrfor olarak kadrosuna katmak istiyor.

Akşam22 Haziran 2025 Pazar 08:12 - Güncelleme:
Beşiktaş bastırıyor: Breel Embolo için yeni teklif yolda
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Ciro Immobile'yi kadro planlamasından çıkaran ve golcü arayışına giren Beşiktaş, iki forvet takviyesi yapacak. Bunlardan biri Monaco forması giyen Breel Embolo olabilir. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu, ikinci santrfor olarak düşünüyor.

Embolo ile görüşen ve bu konuda anlaşma sağlayan Kartal, Monaco ile pazarlığa tutuştu. Oyuncu için ilk teklif olarak 10 milyon euro öneren Beşiktaş, Fransa ekibi tarafından geri çevrildi fakat transferden vazgeçmedi. 1.87 boyundaki futbolcuda ısrar eden Kara Kartal, yeni bir öneriyle harekete geçecek.

Monaco, Kamerun asıllı İsviçreli futbolcusu için 15 milyon euro istediğini Beşiktaş'a iletti. Bu parayı vermek istemeyen Siyah-Beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için iyice baskı kurmak istiyor. Öte yandan Monaco'ya 12 milyon euro artı bonus maddelerinin yer aldığı bir teklif daha sunulabilir. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Embolo, 42 maça çıkarak sezonu tamamladı. 2 bin 765 dakika sahada kalan golcü oyuncu 7 gol ve 9 asistle oynadı.

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