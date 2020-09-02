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Spor

Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı transfer ediyor

Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kaptıran, Douglas'la yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, yeni sağ bekini Bayern Münih'te buldu. Siyah beyazlılar Alman devinin kadrosunda bulunan Mert Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:25
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Sağ bek ve golcü transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yönetim, yaptığı görüşmeler sonucunda Alman devi ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. 21 yaşındaki Alman oyuncuya ise yıllık 200 bin euro maaş verilecek.

2 GÜN SÜRE İSTEDİ

Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete dönüşmesi için 2 gün süre istediği öğrenildi. Teknik heyetten de Mert Yılmaz’ın gönderilmesi için rapor verilmesi durumunda Beşiktaş, Mert Yılmaz’a imzayı attıracak.

21 yaşındaki oyuncu, yeni alınacak diğer bir sağ bek transferi ile rotasyonlu olarak kullanılacak.

Geçen sezon Bayern Münih 2 formasıyla 3. Lig’de 17 maçta forma giyen Mert Yılmaz, 3 asist yaptı.

Mert Yılmaz'ın Alman devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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