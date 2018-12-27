Beşiktaş B.Dortmund'da oynayan Alexander Isak'ı gözüne kestirdi

Beşiktaş'ta gençleşme operasyonu sürüyor. Bu doğrultuda genç bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Alexander Isak'ı gözüne kestirdi!

Başkan Fikret Orman, santrfor transferiyle ilgili isim vermekten özellikle kaçınıyor. Başkan Orman'ın dile getirdiği tek şey, adları dolaşan Falcao, Chicarito gibi yaşı geçmiş forvetlerle işi olmayacağı oldu.

Gelen bilgiler ise Orman'ın, Talisca ve Aboubakar gibi Beşiktaş'ın parlatabileceği bir forvet peşinde olduğu. Bu isim için pek çok iddia dolansa da Dortmund'ta dikiş tutturamayan Alexander Isak için girişimler yapıldığı iddia edildi.

Alman ekibinin rezerv takımda oynattığı 19 yaşındaki 1.90'lık İsveçli oyuncuyu kiralamayı düşündüğü, Başkan Orman'ın da bu ismi sıcak baktığı ancak bu kez bonservisiyle almak için nabız yokladığı ifade edildi.

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