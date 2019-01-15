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Beşiktaş Berat Djimsiti'nin işini bitirdi

Beşiktaş, Atalanta’dan Berat Djimsiti’yi 500 bin euroya transfer etmek üzere. 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, stoper, sağ bek ve sol bekte de oynayabiliyor.

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KARA Kartal sağ bek transferini bitiriyor. Forvete Burak Yılmaz ve stopere Isimat-Mirin takviyesini yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta’nın Arnavut beki Djimsiti’yi de renklerine katıyor. Gökhan Gönül’ün yokluğunda Medel, Necip, Fatih zaman zaman da Vida’yı oynatan Şenol Güneş, Djimsiti’nin gelişiyle rahata kavuşacak. Gökhan Gönül’ün ilerleyen yaşı ve buna ek sık sık sakatlanması Beşiktaş’ı zorlu kulvarlarda sıkıntıya sokmuştu. 

BİTEN MUKAVELE KOZ OLDU

Berat Djimsiti, Atalanta ile bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmadı. İtalyan ekibi de oyuncusunu sezon sonu bedelsiz kaybetmek yerine Siyah-Beyazlı takımla masaya oturmayı tercih etti. Oyuncusu için 1 milyon euro isteyen Atalanta, 500 bin euroya ikna oldu. Oyuncuyla da daha önce zaten anlaşma sağlanmıştı. Siyah-Beyazlı takımın bu transferi kısa sürede resmiyete kavuşturması bekleniyor. 

(Aksam)

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