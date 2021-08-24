24 Ağustos 2021 Salı 14:56 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:56

Beşiktaş geçtiğimiz sezon devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Bilal Ceylan'ı, TFF 1. Lig takımı Bandırmaspor'a kiraladı.

17 yaşındaki sağ bekin, sezon sonuna kadar Balıkesir temsilcisine transferiyle ilgili olarak siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı geçtiğimiz şubat ayında 3 milyon 300 bin TL bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Eskişehirspor'dan transfer etmişti.

Genç futbolcunun, siyah beyazlı takım ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.