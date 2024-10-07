İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2553
  • EURO
    37,5859
  • ALTIN
    2920.89
  • BIST100
    9119.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak
Spor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv ile yarın Belgrad'da karşı karşıya gelecek.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

  • Beşiktaş Fibabanka
  • BKT Avrupa Kupası
  • Hapoel Shlomo Tel Aviv

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.