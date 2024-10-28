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Spor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Wolves ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında Beşiktaş, yarın Litvanya ekibi Wolves eile kozlarını paylaşacak.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Wolves ile karşılaşacak
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda yarın Litvanya'nın Wolves ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Twinsbet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligin 5. haftasında İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayan siyah-beyazlılar, parkeden 82-76'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 10 takımlı A Grubu'nda 4. sırada giriyor.

Ev sahibi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

  • Beşiktaş Fibabanka
  • BKT Avrupa Kupası
  • Wolves

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