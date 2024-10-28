Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Wolves ile karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda yarın Litvanya'nın Wolves ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Twinsbet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Ligin 5. haftasında İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayan siyah-beyazlılar, parkeden 82-76'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 10 takımlı A Grubu'nda 4. sırada giriyor.
Ev sahibi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.