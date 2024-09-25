Beşiktaş BOA, Avrupa'da farklı kaybetti!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 yenildi.



Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybeden siyah-beyazlı ekip, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. Basket Landes ise FIBA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, soyunma odasına 4 sayı farkla geride gitti: 34-30. Üçüncü çeyrekten itibaren yeniden farkı açmaya başlayan Fransa temsilcisi, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı: 80-58.



BEŞİKTAŞ K GRUBU'NDA



FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş BOA, K Grubu'nda yer alacak.

Siyah-beyazlı ekip, K Grubu'nda Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımlarıyla mücadele edecek.

Beşiktaş BOA, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.