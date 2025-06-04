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Spor

Beşiktaş BOA, Meltem Yıldızhan transferini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'dan ayrılan Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA, Meltem Yıldızhan transferini duyurdu
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'dan ayrılan Meltem Yıldızhan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Meltem Yıldızhan ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Meltem Yıldızhan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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