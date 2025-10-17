İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Beşiktaş BOA sahasında hata yapmadı

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Athinaikos Qualco'yu 87-84 mağlup etti.

17 Ekim 2025 Cuma 00:55
Beşiktaş BOA sahasında hata yapmadı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini 87-84 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini alırken Athinaikos Qualco ise ilk kez mağlup oldu.

Salon: Akatlar

Hakemler: Stefan Vukovic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Sava Cetkovic (Karadağ)

Beşiktaş BOA: Okonkwo 20, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Fasoula 29, Toure 18, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 7, İlayda Güner

Athinaikos Qualco: Takacs-Kiss 4, Winterburn 11, Prince 16, Parks 3, Hristova 17, Raca 9, Tsineke 9, Pavlopoulou, Borkowska 3, Louka 4, Bertsch 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 42-46

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkanlar: 37.95 Bertsch, 39.94 Prince (Athinaikos Qualco)

