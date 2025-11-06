İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Beşiktaş BOA uzatmada kaybetti

Beşiktaş BOA, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 mağlup oldu.

Haber Merkezi6 Kasım 2025 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 yenildi.

Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına engel olan Athinaikos Qualco, final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi. Beşiktaş BOA, 4. periyotta iyi savunma yaparak oyunu dengeledi. Karşılaşmanın 4. çeyreği, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.

Uzatma periyoduna etkili hücum ederek başlayan ev sahibi takım, mücadeleyi 84-82 kazandı.

Holly Winterburn, 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş BOA'da Amy Okonkwo ve Mariella Fasoula'nın 21'er sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan lider Athinaikos Qualco, play-off 1. turunu garantiledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

  • Beşiktaş BOA Basketbol
  • Avrupa Kupası
  • maç sonucu

