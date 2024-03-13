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Spor

Beşiktaş BOA, yarı final rövanş maçı için parkede olacak

Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya ekibi Spar Girona ile mücadele edecek.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA, yarı final rövanş maçı için parkede olacak
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımı ile karşılaşacak.

İspanya'nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçta İstanbul'da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, kazanması ya da en fazla 20 sayı farkla kaybetmesi durumunda adını finale yazdıracak. Spar Girona'nın müsabakayı 21 sayı üstünlükle bitirmesi halinde maç uzatmalara gidecek. İspanyol temsilcisinin finale çıkabilmesi için de en az 22 sayı farkla mücadeleyi kazanması gerekiyor.

  • Beşiktaş BOA
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  • FIBA Avrupa Kupası

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