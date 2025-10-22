Beşiktaş BOA yarın Fransa deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket ile karşı karşıya gelecek.

Maurice Chevalier Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş BOA ile Charnay Basket, grupta oynadığı iki maçta 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, KSSSE ENEA AZS AJP Gorzow'a deplasmanda 87-82 mağlup olurken, Athinaikos Qualco'yu ise evinde 87-84 yenmeyi başardı.

Charnay Basket ise deplasmanda Athinaikos Qualco'ya 75-59 kaybederken, sahasında KSSSE ENEA AZS AJP Gorzow'u 84-70 mağlup etti.