Beşiktaş, Bodo/Glimt maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü haftasında yarın Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana Omar Colley ve Arthur Masuaku katılmazken, Daniel Amartey takımla birlikte çalıştı.

15 dakikası basına açık idman, saha ortasında yapılan toplantıyla başlarken siyah-beyazlı oyuncular bir süre koşu yaptı. Beşiktaşlı futbolcular basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.