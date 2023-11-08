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Spor

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçına hazır

Beşiktaş yarın akşam oynanacak Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlı ekipte düzenlenen antrenmana Omar Colley ve Arthur Masuaku katılım sağlayamadı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodo/Glimt maçına hazır
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü haftasında yarın Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana Omar Colley ve Arthur Masuaku katılmazken, Daniel Amartey takımla birlikte çalıştı.

15 dakikası basına açık idman, saha ortasında yapılan toplantıyla başlarken siyah-beyazlı oyuncular bir süre koşu yaptı. Beşiktaşlı futbolcular basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

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