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Spor

Beşiktaş-Bodo/Glimt maçına Hollandalı hakem

Beşiktaş'ın bu akşam Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçı Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk yönetecek.

IHA9 Kasım 2023 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Beşiktaş-Bodo/Glimt maçına Hollandalı hakem
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UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Beşiktaş'ın, bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander Van Der Eijk yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında bu akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk düdük çalacak. Sander Van Der Eijk'in yardımcılıklarını Rogier Honig ve Rens Bluemink yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marc Nagtegaal olacak.

Maçta VAR koltuğunda Jochem Kamphuis, AVAR'da da Edwin Van De Graaf oturacak.

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