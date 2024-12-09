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Spor

Beşiktaş, Bodo/Glimt mesaisine başladı

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodo/Glimt mesaisine başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübünün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncuların idmanı ise 5'e 2 ve ısınma koşularının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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