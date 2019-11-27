14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3439
  • 270.34
  • 105682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Karius olmazsa yeni kaleci hazır

Karius için Liverpool'la görüşmelere hazırlanan Beşiktaş, Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'ye hayran kaldı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Bir yandan Karius’un bonservisi için Liverpool’la masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş’ın diğer yandan alttan alta yeni kaleci arayışlarına koyulduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ SELMANİ'YE HAYRAN KALDI

Bu sezon genel itibariyle Karius’tan memnun olmasına karşın 8 milyon euro’luk bonservis bedeli olan Alman eldiven için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanan Erdal Torunoğlulları’nın bütün ihtimalleri hesapladığı öğrenilirken, Beşiktaş’ın izleme heyetinin boş durmadığı ve yetenekli bir kaleci için çalışmalara başladığı belirtildi.

SELMANİ 20 MİLYON EURO'LUK STRAKOSHA'NIN ARKASINDA

TFF 1.Lig’de hafta sonu oynanan Menemenspor Balıkesirspor maçını yakından takip eden Beşiktaş scoutlarının Gentian Selmani’yi çok beğendiği bildirildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Laçi’den bedavaya alınan 21 yaşındaki kalecinin performansına hayran kalan siyah beyazlıların bol bol not tuttuğu kaydedilirken, yetenekli file bekçisinin son 6 haftada sadece 1 gol yemesi büyük dikkat çekti.

Edoardo Reja’nın milli takıma davet ettiği Selmani’nin İtalyan takımları tarafından göz hapsine alındığı bildirilirken, Beşiktaş’ın Ocak ayında olmasa bile sezon biter bitmez Menemenspor’un kapısını çalacağı iddia edildi.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA