Beşiktaş, Brezilyalı forvet Alan'ın menajeriyle anlaştı ve protokol imzaladı

Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, rotasını Çin'e çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Çin Ligi'ni ikinci sırada bitiren Guangzhou Evergrande'nin 19 Ocak'ta sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forveti Alan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Forma giydiği 12 maça 13 gol atmasına rağmen teknik direktör Cannavaro'nun, rakibine dirsek attığı için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 8 hafta ceza alan ve 10 hafta da kadro dışı bıraktığı Alan'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemediği bildirildi.

Beşiktaş'ın da bu fırsattan istifade Alan'ın menajeri Felix'le anlaştığı ve iki tarafın protokol imzaladığı bildirildi.

Protokolün detayları hakkında bilgi verilmezken, Alan'ın Beşiktaş'ı seçmesinde Talisca'nın da önemli payının bulunduğu da ifade edildi.

85

Brezilyalı forvet, Guangzhou Evergrande kulübünde forma giydiği 101 resmi maçta 58 gol atarken, 27 de asist yaptı ve 85 gole doğrudan katkıda bulundu.

29 yaşındaki sambacı Alan'ın, Red Bull Salzburg formasıyla da 129 maçta 93 gol ve 36 asist bulunuyor.

(Fotomaç)