Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu!

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği listeye Kamil Wilczek'in adını yazdı. Danimarka ekibi Brondby'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan bu yana sergilediği performansla adeta parmak ısırttı.

Bu sezon 9 resmi maçta 7 gole imza atan Polonyalı futbolcu geçen sezon ise 42 maçta 27 gol, 7 asistlik üstün performans ortaya koymuştu.

Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun maliyetinin de düşük olduğu belirtildi. Yönetim bu transfer için Brondby ile pazarlıklar yürütüyor.

Bu sezon 5 UEFA Avrupa Ligi Elemesi, 4 de Danimarka Süper Ligi olmak üzere 9 maça çıkan Wilczek, 7 gol kaydetti.

(Sabah)