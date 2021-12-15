İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2021 Çarşamba / 11 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7131
  • EURO
    16,5754
  • ALTIN
    837.264
  • BIST100
    2174.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti
Spor

Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti

Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve teknik direktör Bruno Pinheiro ile sözleşme hazırlıkları başladı.

Ntv Spor15 Aralık 2021 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 16:08
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlılar Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.

Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin euro ücret ödeyecek.

Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş'e emanet etmek istese de, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş'ten yana kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıkları başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro'nun gelişinden sonra A Takım'da kalacak Karaveli, yardımcı antrenör olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.