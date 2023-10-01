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Spor

Beşiktaş: Bu kabul edilemez

Beşiktaş Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig2in 7. haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrası sürpriz bir açıklamada bulundu.

1 Ekim 2023 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Beşiktaş: Bu kabul edilemez
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Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçı sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

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