Hücum bölgesini Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş gibi isimlerle takviye eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Hasan Arat'ın yakın ilişkileri sayesinde PSG'den Cher Ndour'u kiralayan siyah beyazlılar, yine aynı ilişkileri kullanarak bu kez İngiliz devi Chelsea'nin kapısını çalacak.

Beşiktaş, Chelsea'den Angelo Gabriel için girişimlerine hız verdi. Yöneticilerden Feyyaz Uçar, transfer girişimini doğruladı, "Bizde transfer bitmez. Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim" ifadelerini kullandı. Chelsea, geleceğin yetenekleri arasında gösterilen 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu ilk seçenek olarak kiralık göndermek istiyor. Beşiktaş, bu noktada Sambacı hücumcunun kiralık sözleşmesine 'satın alma opsiyonu' ekletmeyi de planlıyor.

Ndour transferinde bu fırsatı yakalayamayan ancak 'sözlü onay' alan siyah beyazlılar, Angelo için yazılı olarak da satın alma opsiyonu talep edecek. Geçen sezon Strasbourg'a kiralanan Angelo, Ligue 1'de 21 maçta 4 asistlik skor katkısı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...