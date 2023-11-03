Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde Antalyaspor mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman; sahadaki koordinasyon, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.