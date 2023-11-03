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Spor

Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde Antalyaspor mesaisine devam ediyor

Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA3 Kasım 2023 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde Antalyaspor mesaisine devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman; sahadaki koordinasyon, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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