Beşiktaş, Burak Yılmaz'a imzayı attıracak
İki kulübün başkanı pazar günü bir araya gelerek bu transferi yüz yüze görüşecek. Bordo-mavili takımda kadro dışı kalan yıldız futbolcu ise Beşiktaş'la prensipte anlaştı.
Forvet arayışlarında Burak Yılmaz'ı listenin başına yazan Beşiktaş yönetimi, bu transferde ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor. Tarafların önümüzdeki Pazar günü biraraya gelerek anlaşma zemini arayacağı, görüşmenin başkanlar düzeyinde olacağı belirtildi.
Bordo-mavililerde kaleci Onur Recep Kıvrak'la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Özellikle siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş'in bu transferi çok istediği belirtildi.
İddialara göre de Beşiktaş, Burak Yılmaz ile prensipte 2.5 yıllık anlaştı. Burak Yılmaz, Trabzonspor'a ilk transfer olduğu dönemde, Şenol Güneş yönetiminde ilk gol krallığını (33) yaşamıştı. (Sabah)
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