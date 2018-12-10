Beşiktaş, Burak Yılmaz'a imzayı attıracak İki kulübün başkanı pazar günü bir araya gelerek bu transferi yüz yüze görüşecek. Bordo-mavili takımda kadro dışı kalan yıldız futbolcu ise Beşiktaş'la prensipte anlaştı.