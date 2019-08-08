29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4597
  • 6,1299
  • 262.059
  • 98856.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transfer olması durumunda Daniel Sturridge'i kadrosuna katacak

Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gitme ihtimalinin yüksek olması Beşiktaş'ın Sturridge'le görüşmelerini sıklaştırmasına neden oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Liverpool’da 27 maçta görev alan ve 4 gol 2 asist yapan, İngiliz golcünün bonservisini elinde olması siyah beyazlı kulübü iştahlandırırken, Fikret Orman’ın Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Sturridge’i elinin altında tuttuğu belirtildi. Lecce’nin bir türlü vazgeçmediği Burak’ın Serie A’ya gitmeye hala sıcak bakması yönetimi harekete geçirirken, Başkan Orman’ın tecrübeli forvet için yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ BU İŞTEN KARLI ÇIKABİLİR

Yıldız isme imza parası vermek istemeyen Beşiktaş, Daniel Sturridge’i kadrosuna katmaya hazırlanırken, yönetimin Burak Yılmaz – Lecce flörtünün de transferde etkili bir rol oynayacağı bildirildi. Milli futbolcunun İtalya’ya gitmesi halinde 1,5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek olan Beşiktaş, hem Sturridge’i bedavaya alacak hem de İngiliz oyunca Burak’tan daha az yıllık ücret ödeyecek.

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Antarktika’daki çalışmaların Türkiye için önemi nedir? Doç. Dr. Özsay açıkladı

Antarktika’daki çalışmaların Türkiye için önemi nedir? Doç. Dr. Özsay açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Terör mevzileri böyle görüntülendi

Terör mevzileri böyle görüntülendi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi
 

POPÜLER HABERLER

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA