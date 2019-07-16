Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için harekete geçti

İngiliz basını, milli stoperin Leicester’da şans bulmasının zor olduğunu ve bu yüzden kiraya verileceğini iddia etti. Leicester’la 5 yıllık anlaşması bulunan Çağlar’ın takımın stoperleri Maguire ve Evans’ı geçip oynamasının zor olduğu belirtilirken, hocası Brendan Rodgers’ın onun oynayıp, gelişmesi için kiraya gitmesine sıcak baktığı kaydedildi.

(Güneş)