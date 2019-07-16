Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için harekete geçti
Beşiktaş futbol hayatına İngiltere’de devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü’yü kiralamak istiyor.
İngiliz basını, milli stoperin Leicester’da şans bulmasının zor olduğunu ve bu yüzden kiraya verileceğini iddia etti. Leicester’la 5 yıllık anlaşması bulunan Çağlar’ın takımın stoperleri Maguire ve Evans’ı geçip oynamasının zor olduğu belirtilirken, hocası Brendan Rodgers’ın onun oynayıp, gelişmesi için kiraya gitmesine sıcak baktığı kaydedildi.
(Güneş)
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