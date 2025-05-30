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Spor

Beşiktaş çalışmalara devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Beşiktaş çalışmalara devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top çalışmasının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Bodrum'a gidecek.

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