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Spor

Beşiktaş çalışmalara yeniden başladı

Son antrenmanını 19 Mart tarihinde gerçekleştiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalara ara veren Beşiktaş bugün saha çalışmalarına yeniden başladı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 15:34
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan antrenmana Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz katıldı.

İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri yaparak ile başlayan Beşiktaşlı futbolcular daha sonra açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın devam edecek.

Beşiktaş'ın saha çalışmalarına gruplar halinde devam edeceği ve yarın başka bir oyuncu grubunun antrenmana çıkacağı öğrenildi.

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