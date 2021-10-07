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Spor

Beşiktaş Can Bozdoğan için kararını verdi

Beşiktaş Alman ekibi Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan için harekete geçti. Siyah beyazlılar genç yıldız adayını bonservisiyle birlikte kadrosuna kazandırmak istiyor.

7 Ekim 2021 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:31
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Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı genç yıldız adayı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda sadece 4 mücadelede görev alsa da hem fizik hem de teknik olarak yüksek kapasitede olduğunu kanıtlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yönetimi şimdiden harekete geçirdi.

OPSİYONU 1.8 MİLYON EURO

Yetenekli futbolcunun kiralama bedeli olarak Schalke'ye 200 bin Euro ödeyen idareciler, Can'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu da kullanmaya olumlu bakıyor.

Genç yıldız adayının devre arasına kadar performansını dikkatle takip edecek olan yönetim, teknik ekibin de memnun görüntüsünü sürdürmesi halinde 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

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