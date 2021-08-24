24 Ağustos 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 12:22

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Schalke 04'te forma giyen Can Bozdoğan'ı transfer etmek üzere.

20 yaşındaki futbolcuya kulübü tarafında transfer görüşmeleri yapması için izin verildi ve gurbetçi oyuncu bu nedenle Schalke ile antrenmanlara katılmıyor.

Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Can'ın, satın alma opsiyonu ile kiralık olarak siyah beyazlı takıma kazandırılması konusunda anlaşma sağlandı. Genç orta sahanın perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Futbola Köln'de başlayıp Schalke altyapısına transfer olan Can Bozdoğan, Almanya'nın alt yaş gruplarında toplam 18 kez milli formayı giydi. Can'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.