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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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