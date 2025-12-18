İSTANBUL 13°C / 5°C
Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18 Aralık 2025 Perşembe 14:38
Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisinde
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

