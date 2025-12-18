Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.