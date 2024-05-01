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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına Serdar Topraktepe yönetimde devam ediyor.

IHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisine devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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