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Spor

Beşiktaş, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 87-68 yenildi

Beşiktaş HDI Sigorta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 87-68 mağlup oldu.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:34
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 87-68 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 1, Holingsvorth 16, Fagbenle 8, Hayes 25, Thomas 23, Zellous 9, Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 2

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Jakobsone 19, Özge Yavaş 8, Mc Call 14, Johanson 3, Melek Uzunoğlu 4, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 6, Elif Bayram 4, Draşkiçeviç, İlayda Güner 10

1. PERİYOT: 19-22

DEVRE: 43-44

3. PERİYOT: 72-51

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • beşiktaş
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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