Beşiktaş, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 87-68 yenildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 87-68 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 1, Holingsvorth 16, Fagbenle 8, Hayes 25, Thomas 23, Zellous 9, Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 2
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Jakobsone 19, Özge Yavaş 8, Mc Call 14, Johanson 3, Melek Uzunoğlu 4, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 6, Elif Bayram 4, Draşkiçeviç, İlayda Güner 10
1. PERİYOT: 19-22
DEVRE: 43-44
3. PERİYOT: 72-51