Beşiktaş Cenk Tosun'u mumla arıyor

Cenk Tosun'un geçen sezon Everton'a satılmasından sonra gol sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, eldeki forvetlerden de bir türlü istediği verimi alamıyor.

Bu sezon Negredo ile birlikte görev alan 5 santrforun gol sayıları; Mustafa Pektemek 5, Love 3, Negredo 2, Güven Yalçın 2 ve Larin 0 olmak üzere toplam 12 oldu.

Bu sayı takımın attığı toplam 28 golün yarısı bile etmedi. Son 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi.

(TAKVİM)