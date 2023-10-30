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Spor

Beşiktaş cephesinden maç açıklamaları: İlk 11'i kurmakta zorlandık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK engelini 2-0'lık skorla aşan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas değerlendirmelerde bulundu. Eksik oyunculardan dolayı kadroyu kurmakta zorluk çektiklerine değinen Hırvat çalıştırıcı, 'Umuyorum gelecekte daha az sakat ve hasta oyuncumuz olacaktır. Daha rahat kadro kurabileceğiz.” sözlerini sarf etti.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 23:49 - Güncelleme:
Beşiktaş cephesinden maç açıklamaları: İlk 11'i kurmakta zorlandık
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, sakat, cezalı ve hastalıklardan dolayı bugün Gaziantep FK karşısında sahaya sürecekleri 11'i kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

"İLK 11 KURMAK ZORDU"

Sakat, cezası ve hasta futbolculardan dolayı bugün kadro kurmakta zorlandıklarını belirten Vukas, "3-4 günde bir maç oynadığınız zaman bu sakatlıklar ve hastalıklar baş gösterebiliyor. Bugün de hasta ve sakat oyuncular vardı. Mert kırmızı kart cezasından dolayı oynayamadı. İlk 11 kurmak da zorlaşabiliyor bu durumdan dolayı ama umuyorum gelecekte daha az sakat ve hasta oyuncumuz olacaktır. Daha rahat kadro kurabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ FİZİKSEL PERFORMANSI İYİYDİ TAKIMIN"

Teknik Direktör Şenol Güneş döneminde takımın iyi çalışmadığı için sakatlıklar yaşandığı şeklinde haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine Hari Vukas, "Önceki süreçle ilgili konuşmam doğru değil, bilemem. 3 maçtır buradayım ve Galatasaray'a karşı 1 oyuncu eksik olmamıza rağmen iyi fiziksel performans gösterdik. Bodo maçında da kaybetmemize rağmen iyi fiziksel mücadele gösterdik. Bugün de fiziksel anlamda takım bizi tatmin etti. Gaziantep gibi 5'li oynayan, önde basan rakiplere karşı risk almanız gerekir. İki oyuncularına sürekli uzun top attılar. Bunun için de bir efor gerekiyordu. Bunu iyi yaptık. Takımın çok eksik oyuncusu olduğunu da biliyoruz. Bugünkü fiziksel performansı iyiydi takımın" diye konuştu.

Vukas, Rebic'in ise Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın kararı gereği forma giymediğini ve gelecekte kendisine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

"BAHTİYAR'I HEM DEFANSİF HEM OFANSİF KULLANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUM"

Bahtiyar Zaynutdinov'un performansını da değerlendiren Hari Vukas, "Bugünkü 11'i kurmak zordu. Gaziantep gibi bir takıma, geride savunma hattı kuran takıma karşı kanatları kullanmak zorundaydık. Bahtiyar da görevini iyi şekilde ifa etti. Bahtiyar'ı hem defansif hem ofansif kullanabileceğimizi biliyorum. Umarım ileride Bahtiyar'ı en iyi şekilde değerlendiririz" cümlelerine yer verdi.

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