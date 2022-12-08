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Spor

Beşiktaş, Charleroi'yi 2 golle yendi

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1 mağlup etti.

8 Aralık 2022 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
Beşiktaş, Charleroi'yi 2 golle yendi
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Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika takımlarından Charleroi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jackson Muleka ve 39. dakikada Tayyip Talha Sanuç attı. Muleka, golünün yanı sıra Tayyip Talha'nın golünde asisti yapan isim oldu. Charleroi'nin tek golü 50. dakikada Amirhossein Hosseinzadeh'ten geldi.

Beşiktaş'ta Dele Alli, 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Beşiktaş, Antalya kampındaki bir sonraki maçta yine bir Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

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