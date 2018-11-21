Beşiktaş Chicharito'yu 10 milyon euro opsiyonla kiralayacak!

GOL yollarındaki sorunu tecrübeli bir isimle aşmaya çalışan Beşiktaş, sezon başında gündeme gelen Burak Yılmaz’ı taraftarın tepkisi nedeniyle alamamıştı. Beşiktaş yönetimi, Burak Yılmaz için bazı fedakarlıkları göze alsa da taraftarın şiddetle karşı duruşu, bu transferin gerçekleşmesini önledi. Ancak sezon başladığında da Beşiktaş’ın gol konusundaki sıkıntısı iyice gün yüzüne çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, ikinci yarıda aynı sorunun yaşanmaması için ocak ayında iyi bir golcüyü getirmek konusunda harekete geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayı alınarak West Ham’la Meksikalı yıldız Hernandez için görüşmeler yapıldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ SESSİZ

İngiliz basını, yapılan temaslar sonrası görüşmelerin olumlu ve iyi bir seyir izlediğini duyurdu. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar sadece ücretini ödeyerek kiralamak istiyor. Eğer Javier Hernandez sezon sonunda Siyah-Beyazlı ekibin beklentilerini karşılayabilirse, bu kez satın alma opsiyonu kullanılacak. İngiliz basını, taraflar arasındaki görüşmelerde satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olması konusunda uzlaşma sağlandığını da bildirdi. Beşiktaş cephesinden ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ TAKIMDA 50 GOL ATTI

Önceki gün İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın, bu oyuncu için temaslarda bulunduğu da belirtildi. Transfer konusunda yapılan temasların olumlu sonuçlanması halinde transferden sorumlu yönetici Umut Güner’in, Ada’ya giderek resmi imzayı atacağı öne sürüldü. Şu an West Ham’da bekleneni veremeyen Meksikalı golcü, daha önce Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen formalarını giydi. Meksika Milli Takımı’yla da 106 karşılaşmaya çıkan Chicharito, bu karşılaşmalarda tam 50 gol attı.

(Aksam)