Beşiktaş çıkış arıyor

BEŞİKTAŞ, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Vodafone Park’ta saat 16.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Süper Lig’de geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor.

16. SIRADAN KURTULACAK MI?

Alanyaspor karşısında alınacak sonuç hem Kartal, hem de hocası Abdullah Avcı için büyük önem taşıyor. Başkan Fikret Orman’ın beklenmedik bir şekilde olağanüstü seçim kararı almasının ardından kötü gidişatı durduramayan ve 16. sıraya gerileyen Siyah-Beyazlılar, olası bir mağlubiyet durumunda daha da iyice ligin dibine demir atabilir.

AVCI’NIN KADERİNİ ÇİZECEK

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta alacağı kötü bir sonuç taraftarların hedefinde olan Avcı’nın koltuğunu biraz daha zora sokacak. 56 yaşındaki teknik adam her ne kadar “Antrenörlüğümü sorgulatmam” dese de takımın başında kalması tehlikeye girecek. Lider Alanyaspor’a karşı alınacak galibiyet ise Kartal’ın beyaz bir sayfa açmasını sağlayacak.