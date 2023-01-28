Beşiktaş çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig'e geliyor: Başkan düğmeye bastı

Ara transfer döneminin başlamasıyla Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Vincent Aboubakar ile perdeyi açan Beşiktaş, dünya yıldızı için Premier Lig devi Chelsea ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ, ARA TRANSFERİ ABOUBAKAR İLE AÇTI

Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş ile zirveye oynamak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasıyla ilk transferini yaptı. Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası yıldız golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

CHELSEA'NİN YILDIZI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'e dikti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Faslı yıldız için Ada ekibiyle görüşmelere başladı.

TRANSFER KİRALIK GERÇEKLEŞECEK

Beşiktaş, Hakim Ziyech'in transferini kiralık olarak bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların yanı sıra Faslı yıldıza Avrupa'dan birçok talip de var.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakim Ziyech, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkarken bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 609 dakika süre alan Faslı yıldız, 1 asistle skora etki etti.