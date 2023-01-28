İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2023 Cumartesi / 7 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig'e geliyor: Başkan düğmeye bastı
Spor

Beşiktaş çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig'e geliyor: Başkan düğmeye bastı

Beşiktaş ara transfer döneminin başlamasıyla vitesi yükseltti. Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte detaylar...

28 Ocak 2023 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Beşiktaş çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig'e geliyor: Başkan düğmeye bastı
ABONE OL

Ara transfer döneminin başlamasıyla Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Vincent Aboubakar ile perdeyi açan Beşiktaş, dünya yıldızı için Premier Lig devi Chelsea ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ, ARA TRANSFERİ ABOUBAKAR İLE AÇTI

Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş ile zirveye oynamak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasıyla ilk transferini yaptı. Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası yıldız golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

CHELSEA'NİN YILDIZI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'e dikti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Faslı yıldız için Ada ekibiyle görüşmelere başladı.

TRANSFER KİRALIK GERÇEKLEŞECEK

Beşiktaş, Hakim Ziyech'in transferini kiralık olarak bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların yanı sıra Faslı yıldıza Avrupa'dan birçok talip de var.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakim Ziyech, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkarken bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 609 dakika süre alan Faslı yıldız, 1 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.