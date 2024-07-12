Beşiktaş, Ciro Immobile transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ateşi yaktı...
Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş, Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı.
Siyah-beyazlılar, Lazio'ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da kamptan ayrılarak Ciro Immobile transferi için İtalya'ya gitti. Ciro Immobile, saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu.
�������� pic.twitter.com/XP8YVyu7lb— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2024