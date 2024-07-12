Beşiktaş, Ciro Immobile transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ateşi yaktı...

Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş, Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı.

Siyah-beyazlılar, Lazio'ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da kamptan ayrılarak Ciro Immobile transferi için İtalya'ya gitti. Ciro Immobile, saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yeni transferi hakkında bir paylaşım yaptı.