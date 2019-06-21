Beşiktaş, Cyle Larin'i kiralık olarak gönderdi
Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrıldı.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kanadalı forveti Belçika Ligi ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.
Zulte Waregem ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olarak belirlendi.
Geçen sezonun devre arasında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.
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